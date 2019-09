Politie observeerde Nederlandse verdachte in moordzaak Roemeens meisje

De man die in Roemenië werd verdacht van het vermoorden van een meisje van 11 en die gisteren waarschijnlijk zelfmoord pleegde, werd door de politie in de gaten gehouden, zegt het Openbaar Ministerie.

De 47-jarige man uit Cuijk kwam om het leven bij een auto-ongeluk in het Brabantse Escharen. Mogelijk is hij bewust ingereden op een vrachtwagen. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij ten tijde van het ongeval door de politie op afstand in de gaten gehouden. Van een achtervolging, zoals in sommige media is gesuggereerd, was volgens het OM geen sprake.

Ruime afstand

Uit onderzoek naar de aanrijding blijkt volgens het OM dat het observatieteam op ruime afstand van de verdachte en met een normale snelheid tussen het andere verkeer reed. "Uit niets blijkt dat de bestuurder het observatieteam heeft opgemerkt."

De politie observeerde de man in afwachting van toestemming uit Roemenië om hem aan te houden. Daarover was op dat moment overleg gaande tussen het OM in Nederland en de Roemeense autoriteiten.