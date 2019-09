Thomas Cook-klanten toch op Schiphol: 'Dit is niet hoe je op vakantie wilt'

"Het eerste wat ik doe als ik op Gran Canaria ben, is een heel groot glas wijn drinken." Patty Perlot, een gedupeerde Thomas Cook-reiziger, heeft sinds gisteren alles in het werk moeten stellen om de reis van haar en haar gezin met succes om te boeken. "Dit heeft me heel veel stress gekost", zei ze vanochtend op Schiphol.

Eerder vanochtend zag het er een stuk minder rooskleurig uit voor haar gezin en even leek het er zelfs op dat hun vakantie naar een resort op Gran Canaria helemaal niet door zou gaan. "We hebben gisteren met Schiphol, Thomas Cook en Transavia gebeld. Die zeiden allemaal dat er per vlucht genoeg stoelen over waren, dus werd ons geadviseerd om hiernaartoe te komen om die stoelen binnen te halen", zei Perlot.

Op Schiphol bleek inderdaad dat er genoeg vliegtuigstoelen over waren in de Transavia-vlucht naar het Spaanse eiland, maar toch kon het gezin in eerste instantie niet mee met de vlucht. "Het toestel is blijkbaar verhuurd aan de reisorganisaties, waardoor Transavia die stoelen niet kan overnemen. Dikke pech", zei Perlot eerder vanochtend.

Perlot was niet de enige die toch naar Schiphol ging: