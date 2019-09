Duitse justitie klaagt topmannen Volkswagen aan wegens dieselschandaal

Justitie in Duitsland klaagt twee topmannen van Volkswagen aan vanwege het dieselschandaal bij de autofabrikant. Het zijn de hoogste baas, Herbert Diess, en bestuursvoorzitter Hans Dieter Pötsch. Ook oud-topman Martin Winterkorn moet voor de rechter komen.

Volgens justitie hebben de drie opzettelijk informatie voor beleggers achtergehouden over de kosten die het dieselschandaal met zich zou meebrengen. Daardoor beïnvloedden ze de aandelenprijs van het concern en werd de markt verstoord, zeggen de aanklagers.

Het dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht tijdens tests in de Verenigde Staten. Volkswagens met een dieselmotor stootten in werkelijkheid meer schadelijke stoffen uit dan door het bedrijf was gemeld. Door sjoemelsoftware in de testomgeving kon met de meetresultaten worden geknoeid.

Boete van 1 miljard

Oud-topman Winterkorn is in de VS ook al aangeklaagd. En in Duitsland is hem eerder al belastingontduiking en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Toen het schandaal naar buiten kwam, stapte Winterkorn op bij VW.

Duitsland legde het autoconcern vorig jaar een boete van 1 miljard euro op. En in Nederland moest Volkswagen een boete van 450.000 euro betalen. In andere landen lopen nog rechtszaken tegen het Duitse autobedrijf.