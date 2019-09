Definitief oordeel: resten van Franco mogen weg uit Dodenvallei

Het lichaam van oud-dictator Franco mag worden weggehaald uit de Dodenvallei, heeft het Spaanse Hooggerechtshof geoordeeld. Franco's lichaam zal worden overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats El Pardo. Daar ligt zijn vrouw ook begraven.

"Het is echt een historische dag dat het hof nu besluit 'weg met die man, die mag daar niet langer liggen'", zegt correspondent Rop Zoutberg op NPO Radio 1. Het heeft een generatie geduurd voor er een regering was die het besluit nam om "de oud-dictator weg te halen uit het bedevaartsoord voor extreem-rechts die het mausoleum in de Dodenvallei is geworden".

Het Hooggerechtshof is de allerhoogste juridische instantie in Spanje. Een beroep tegen deze uitspraak is niet meer mogelijk.