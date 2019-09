Jongen vast voor leveren xtc aan jongeren in zorginstelling Boxtel

De politie heeft een 16-jarige jongen uit Nieuwegein aangehouden voor het verstrekken van xtc-pillen aan jongeren van jeugdzorginstelling De la Salle in Boxtel.

Vijf jongeren werden zondag na het gebruik van de drugs onwel en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdachte uit Nieuwegein was een van de vijf, meldt Omroep Brabant. Hij was op bezoek in de instelling. Alle jongeren hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Uit het onderzoek dat zondagavond begon bleek, dat de xtc-pillen vermoedelijk afkomstig waren van de jongen uit Nieuwegein. Dat vermoeden werd gisteren bevestigd. De 16-jarige verdachte is daarop opgepakt en zit vast voor verhoor.