VVD-fractie bijeen na nieuwe rel over Kamerlid Van Haga

De VVD-fractie praat op dit moment over het Kamerlid Wybren van Haga. Gisteren doken er berichten op dat hij zich in strijd met afspraken toch met zijn bedrijf heeft bemoeid. Hij zou zonder vergunning bouwwerkzaamheden hebben laten doen aan een hofje in Haarlem, dat hij verhuurt.

Eerder kwam Van Haga ook al in opspraak door een huurkwestie. Een VVD-commissie bepaalde vorig jaar dat hij moest stoppen als ondernemer of dat hij anders zijn Kamerlidmaatschap moest neerleggen. Hij koos toen voor het eerste. En afgelopen zomer werd hij betrapt op rijden met te veel drank op.

Voor de fractievergadering van vanochtend wilde fractievoorzitter Dijkhoff weinig kwijt. Op de vraag of hij verwacht dat hij na de vergadering nog steeds een fractie van 33 leden heeft, antwoordde Dijkhoff dat hij in de fractie gaat bespreken "hoe we ervoor staan". Hij voegde er in de richting van journalisten aan toe: "Ik snap dat jullie er benieuwd naar zijn, dat zou ik ook zijn als ik jullie was".

Als Van Haga uit de fractie gaat, maar wel aanblijft als Kamerlid, zou dat betekenen dat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt is.