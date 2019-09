'Er staan honderden reisagenten klaar om Thomas Cook-reizigers te helpen'

Voor Nederlandse vakantiegangers die momenteel via Thomas Cook een vakantie vieren of binnenkort op vakantie gaan, is een speciaal callcenter ingericht. Om 09.30 uur publiceert de Stichting Garantie Reisgelden (SGR) een speciaal telefoonnummer en mailadres. "Er staan honderden reisagenten klaar om mensen te helpen bij het omboeken of bij het indienen van een claim bij SGR", zei Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR in het NOS Radio 1 Journaal.

Gisteravond maakte de Nederlandse tak van Thomas Cook bekend dat het alle reizen die vandaag zouden vertrekken, geschrapt zijn. Daarnaast deed de reisorganisatie bij de SGR melding van financieel onvermogen. "Dat betekent dat de Thomas Cook zelf aangeeft dat er niet voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen aan hun accommodaties en hotels", zei Oostdam, die ook namens de SGR spreekt.

Garant

Momenteel zitten er nog zo'n 10.000 Nederlandse toeristen via Thomas Cook in het buitenland. "Daar gaat onze eerste zorg naar uit, zodat zij hun vakantie op een goede manier kunnen voortzetten."

In de meeste gevallen kan dat ook gewoon, zegt Oostdam. "De SGR staat garant voor de gelden. Mensen die nu op op reis zijn, kunnen hun vakantie normaal afmaken en gewoon met hun vliegtuig weer terugkomen. Thomas Cook werkt nauw samen met Transavia en hun vluchten gaan gewoon door."