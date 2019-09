Wekdienst 24/9: koning spreekt bij de VN en zitting moordbende Taghi

Wat heb je gemist?

De Nederlandse tak van de reisorganisatie Thomas Cook, waaronder ook Neckermann Reizen valt, schrapt vandaag alle vertrekkende vluchten. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. "De afgelopen 24 uur is gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen uit te blijven voeren", staat in een persbericht. "Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt."

Mensen die vandaag op vakantie wilden gaan met Thomas Cook of Neckermann, kunnen dus niet vertrekken. Zij worden voor verdere instructies doorverwezen naar de site van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Ander nieuws uit de nacht:

Tientallen personen beveiligd na moord op advocaat Derk Wiersum: bronnen melden aan de NOS dat het gaat om 20 tot 30 mensen, onder wie rechters en officieren van justitie die betrokken zijn bij het proces tegen Ridouan Taghi. Enkelen krijgen 24 uurs-persoonsbeveiliging.

Zorgverzekeraar DSW verhoogt premie naar 118 euro: de hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen, onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. DSW is meestal de eerste met het bekendmaken van de premie van volgend jaar.

Griekse politie pakt verkeerde 'vliegtuigkaper' op: vorige week werd een 65-jarige man gearresteerd, omdat de Libanees in 1985 als lid van Hezbollah betrokken zou zijn geweest bij moord en het kapen van een Amerikaans vliegtuig. Uiteindelijk bleek het een vergissing; Libanon zegt tegen persbureau AP dat de man "een gerespecteerde journalist" is.

En dan nog even dit:

Niet Virgil van Dijk, maar Lionel Messi werd gisteravond in Milaan uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Voor de Argentijnse aanvaller is het de zesde keer dat hij die prijs krijgt. Messi werd afgelopen jaar met FC Barcelona kampioen van Spanje. Bovendien won hij de Gouden Schoen, als topscorer van alle Europese competities met 36 doelpunten in La Liga.

Nederland viel toch in de prijzen, want Sari van Veenendaal werd uitgeroepen tot Keepster van het Jaar. Van Veenendaal dankt haar uitverkiezing aan haar sterke optreden tijdens het wereldkampioenschap voetbal, waar ze met Oranje de finale haalde.

In haar toespraak bedankte ze haar medespeelsters van Oranje, haar oude club Arsenal en haar huidige club Atlético Madrid: