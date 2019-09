Griekse politie pakt verkeerde 'vliegtuigkaper' op

De man die in Griekenland is aangehouden omdat hij in 1985 betrokken zou zijn geweest bij een vliegtuigkaping, blijkt de verkeerde persoon te zijn. De Griekse politie zette de 65-jarige man vorige week vast tijdens zijn vakantie op het eiland Mykonos.

De man uit Libanon werd tijdens een paspoortcontrole door een Europees opsporingssysteem geïdentificeerd als Hezbollah-lid Mohammed Ali Hamadi. Die was jaren geleden door een Duitse rechtbank tot levenslang veroordeeld wegens moord en het kapen van vlucht 847 van de Amerikaanse maatschappij TWA.

Na een navraag bij de Duitse autoriteiten bleek de opgepakte man toch niet Hamadi te zijn. Zijn echte naam is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau AP heeft een Libanese functionaris laten weten dat het gaat om "een respecteerde journalist in Libanon die duidelijk werd aangezien voor de verkeerde verdachte".

FBI

De Duitse politie hield Mohammed Ali Hamadi twee jaar na de kaping aan op het vliegveld van Frankfurt, nadat de douane vloeibare explosieven in zijn bagage had aangetroffen. De Verenigde Staten vroegen toen al om zijn uitlevering, maar dat werd door de Duitse autoriteiten geweigerd omdat Duitsland geen verdachten uitlevert aan landen die de doodstraf opleggen.

Hamadi kwam in 2005 vrij, maar staat nog altijd op de opsporingslijst van de Amerikaanse FBI.