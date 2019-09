Ook Europese landen beschuldigen Iran van aanval: 'Geen andere uitleg mogelijk'

Na de Verenigde Staten en Saudi-Arabië hebben nu ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië Iran de schuld gegeven van de aanvallen op olie-installaties in Saudi-Arabië anderhalve week geleden.

De leiders van de drie Europese landen, die nog achter het atoomakkoord uit 2015 staan, zeggen in een gezamenlijk statement dat er "geen andere uitleg mogelijk is" dan dat Iran verantwoordelijkheid draagt voor de aanvallen.

De Iraanse minister Zarif van Buitenlandse Zaken ontkent wederom dat zijn land betrokken is bij de aanvallen en wijst nogmaals naar de Houthi-rebellen, die volgens Iran drones en raketten hebben ingezet om de installaties te beschadigen. "Het zou stom zijn als we ons daarin zouden mengen. Maar als Iran het wel had gedaan, zou er niets meer zijn overgebleven van de raffinaderij", aldus Zarif.

Nieuwe deal

De Britse premier Johnson zegt dat Groot-Brittannië overweegt de VS te ondersteunen in het beschermen van de Saudi's tegen mogelijke toekomstige aanvallen. Wat dat concreet inhoudt, is onduidelijk. Johnson heeft er bij de Amerikaanse president Trump op aangedrongen dat hij een nieuw akkoord moet sluiten met Iran. "Er is één man die een betere deal kan sluiten... en dat is de president van de VS."

De Franse president Macron zegt een diplomatieke oplossing te zoeken. Macron zegt dat hij morgen afzonderlijk spreekt met de Iraanse president Rohani en Trump om te kijken wat er mogelijk is om de situatie te de-escaleren.