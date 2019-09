Woning van beschoten Zwollenaar gesloten door burgemeester

De woning van de man die afgelopen weekend onder vuur genomen werd in de Zwolse wijk Stadshagen, wordt per direct gesloten. Burgemeester Snijders sluit het huis vier weken, "zodat de rust in de wijk kan terugkeren".

De 25-jarige Zwollenaar werd zondag even voor 04.00 uur beschoten op de Van Disselstraat, vermoedelijk met een automatisch wapen. Hij wist te ontkomen via een steegje en klom over een schutting een tuin in, waar hij de politie belde. De man raakte lichtgewond maar kon na een behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

'Best indrukwekkend'

Bij buurtbewoners zit de schrik er goed in, vertelt Maarten Tomson van de bewonerscommissie. "Er wonen hier veel gezinnen met jonge kinderen en als je ziet wat voor schade er is aangericht. Het was nu midden in de nacht, maar waar komt zo'n kogel terecht? Wie ligt er achter zo'n raam te slapen? Dat zijn wel dingen die indruk maken. Het is best indrukwekkend, zo dicht bij huis. "

Dat de woning nu tijdelijk dicht moet, noemt hij "een goede zet". "Voor de rust in de wijk totdat er meer duidelijk wordt over het onderzoek." Want er zijn volgens Tomson nog veel vragen. Hij wil daarom op korte termijn om tafel met de wijkagent en wijkmanager. Ook wordt met politie en gemeente gesproken over het organiseren van een buurtbijeenkomst. "Er zijn wel mensen die daar behoefte aan hebben."

Explosie

Waarom de man beschoten werd, is nog onduidelijk. RTV Oost meldt dat het gaat om de oud-eigenaar van een grillroom in het centrum van Zwolle. Daar was vijf jaar geleden een explosie. De eigenaar werd toen opgepakt op verdenking van brandstichting, maar de rechter sprak hem later vrij. Wel is hij onder meer veroordeeld voor oplichting, mishandeling en drugsbezit.