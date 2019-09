Kijkcijferdieptepunt voor uitreiking Emmy's

Opnieuw heeft de uitreiking van de Emmy Awards veel minder kijkers kunnen trekken. Vorig jaar schakelden er 10,2 miljoen Amerikanen in om live de uitreiking van de prestigieuze tv-prijzen te volgen, een laagterecord. Dit jaar waren dat er nog maar 6,9 miljoen; een daling met bijna een derde.

In navolging van de Oscars was er dit jaar bij de Emmy's voor het eerst geen presentator die de de reeks prijsuitreikingen aan elkaar praatte. Volgens directeur Collier van tv-zender Fox was dat besluit genomen, zodat er meer tijd was om afscheid te nemen van series die stoppen, zoals de populaire HBO-serie Game of Thrones.

Die serie sleepte in totaal twaalf onderscheidingen binnen, waaronder de belangrijke prijs voor beste dramaserie.

Net als bij de Oscars hoopten de organisatie achter de Emmy's dat de presentatorloze uitreiking voor het eerst in jaren weer tot een stijging van het aantal kijkers zou leiden. Maar dat bleek dus niet het geval.

De feestelijke ceremonie van ruim drie uur in Los Angeles stond op de Amerikaanse tv geprogrammeerd tegenover een populaire American footballwedstrijd.