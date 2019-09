Thomas Cook Nederland en Neckermann schrappen alle vertrekkende vluchten

De Nederlandse tak van de reisorganisatie Thomas Cook, waaronder ook Neckermann Reizen valt, schrapt alle vertrekkende vluchten voor morgen. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf.

"De afgelopen 24 uur is gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen uit te blijven voeren", schrijft de Nederlandse tak in een persbericht. "Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt."

Mensen die morgen op vakantie wilden gaan met Thomas Cook of Neckermann, kunnen dus niet vertrekken. Zij worden voor verdere instructies doorverwezen naar de site van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Financieel onvermogen

Thomas Cook Nederland heeft bij de SGR een melding gedaan van financieel onvermogen. Volgens een woordvoerder is van een faillissement nog geen sprake.

Onduidelijk is nog wat er gebeurt met reizen die gepland staan voor later. Voor de mensen die dat betreft, komt binnenkort online informatie beschikbaar, zegt het bedrijf.