Zeven doden in Kenia na instorten school

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeven kinderen omgekomen toen een vleugel van hun school instortte. Er zijn ook zeker 57 gewonden gevallen in het pand.

De ramp voltrok zich in de ochtend in de populaire Precious Talent Top School met meer dan 900 leerlingen. Zonder aanleiding stortte een vleugel van de school in en raakten kinderen en docenten bedolven onder puin.

Sommige kinderen konden net op tijd wegkomen en raakten lichtgewond.