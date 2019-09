Emmy's waren divers: 'Series en films moeten een afspiegeling zijn'

Er waren nog meer opvallende winnaars: Ben Whishaw, openlijk homoseksueel, kreeg een Emmy voor beste bijrol in de miniserie A Very English Scandal en ook dragqueen RuPaul zelf kreeg een Emmy. De aan dwerggroei lijdende Peter Dinklage kreeg een Award voor zijn rol in 'Game of Thrones'.

Zwarte acteurs

Billy Portner schrijft dus geschiedenis met zijn Emmy voor zijn rol Pray Tell in Pose, een serie over de LGBTQ-ballroom scene in New York in de jaren 80. De acteur citeerde in zijn speech auteur James Baldwin: "Het heeft me jaren gekost om het vuil dat ik over mezelf heb geleerd en half geloofde, uit te spugen, voordat ik in staat was op deze aarde rond te lopen alsof ik het recht had hier te zijn."

Wijngaarde begrijpt dat signaal: "Het is ontzettend moeilijk voor zwarte acteurs om door te breken. De filmwereld is ouderwets en traditioneel. Kwaliteit is niet de norm, het gaat er vooral om of een film geld opbrengt." Daarom is het bijzonder dat Portner deze prijs wint, zegt hij: "Zowel het homoseksuele als extravagante van Portner vertegenwoordigen niet de mainstream. Dat hij ook nog eens zwart is, maakt de norm dubbel afwijkend",

Rare afwegingen

Naast Portner stond er nog een zwarte acteur op het podium. De 21-jarige Jharrel Jerome won een Emmy voor zijn rol in When They See Us, het verhaal van vijf zwarte tieners die ten onrechte worden veroordeeld voor verkrachting. Jerome is de eerste Afro-Latino die een Emmy wint.

Wat Koetsier betreft, had dit jaren eerder mogen gebeuren: "De afwegingen die worden gemaakt zijn soms raar. Zo is het onbegrijpelijk dat het misdaaddrama The Wire nooit een Emmy heeft gehad. De gesuggereerde reden: De serie is te zwart, de cast is zwart en het speelt zich af in een zwart milieu."