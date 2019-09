Zeker 20 doden bij hevige onlusten in Papoea

Bij protesten tegen de Indonesische regering in de provincie Papoea zijn zeker 20 doden gevallen. Daarnaast vielen er zo'n 70 gewonden bij de onlusten, melden de autoriteiten.

Honderden woedende demonstranten gingen vandaag de straat op in de stad Wamena. Daarbij staken ze huizen, winkels en regeringsgebouwen in brand. Dat leidde tot confrontaties met ordetroepen.

Onrustig

Drie demonstranten zouden door ordetroepen zijn doodgeschoten. Volgens een legerwoordvoerder vielen de meeste doden in de brandende gebouwen. De verwachting is dat het dodental verder oploopt.

Ook elders in Papoea is het nog onrustig. Mensen staan met machetes voor hun winkels en huizen, om hun bezit te verdedigen tegen demonstranten. Het vliegveld van Wamena is gesloten.

Geruchten

De protesten begonnen na geruchten dat een docent op een middelbare school die niet afkomstig was uit Papoea een inheemse leerling voor "aap" had uitgescholden.

Volgens de politiebaas van Papoea is er geen bewijs gevonden voor de racistische uitlatingen. Hij stelde dat de geruchten vals waren, bedoeld om rellen uit te lokken.

Door de geruchten laaiden de protesten in de provincies Papoea en West-Papoea vandaag weer op. Demonstranten gaan al weken de straat op om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie en voor zelfbestuur.

Begin jaren 80 ondervond de familie van Raki Ap aan den lijve hoe de Indonesische regering zich opstelt tegenover Papoea's die onafhankelijkheid nastreven. Zijn vader Arnold werd doodgeschoten door het Indonesische leger. In Nieuwsuur sprak Ap daarover: