Tartaarsaus maakte Brugse hotelschoolleerlingen ziek

De salmonellabesmetting die deze maand uitbrak op hotelschool Spermalie in Brugge werd veroorzaakt door verse tartaarsaus. Het Belgische voedsel- en warenagentschap FAVV heeft dat vastgesteld.

Op 6 september en de dagen erna kregen veel leerlingen en leerkrachten last van hun maag en darmen. Oorzaak was een salmonellabesmetting, zo bleek al snel. Zo'n 200 mensen werden getroffen, van wie enkelen volgens Belgische media een tijdje in het ziekenhuis moesten blijven.

Uit onderzoek is nu gebleken dat de salmonella zat in de tartaarsaus die die week in het hotelrestaurant was geserveerd. Waarschijnlijk waren de gebruikte eieren de bron van de uitbraak, zegt het FAVV.

Rauwe voeding

Uit voorzorg mochten de afgelopen tijd geen rauwe voedingswaren worden geserveerd op de hotelschool. Die maatregel is nu opgeheven.

De salmonellabacterie kan voorkomen in levensmiddelen als rauw vlees, eieren en rauwe groenten. Symptomen van besmetting zijn misselijkheid, overgeven en diarree. De bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met weinig weerstand.