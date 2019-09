André Hazes is 15 jaar dood, maar populairder dan ooit

Snikken bij Kleine Jongen, meeblèren op Zij Gelooft in Mij en vlak voor sluitingstijd in polonaise Het Laatste Rondje: André Hazes is in menig kroeg nog altijd de baas. De volkszanger overleed vandaag precies 15 jaar geleden, maar zijn muziek blijkt onsterfelijk: Hazes is populairder dan ooit.

Zo heeft Hazes ruim 900.000 luisteraars per maand op Spotify (meer dan bijvoorbeeld Ilse DeLange en Nick & Simon), de concertreeks Heel Holland Zingt Hazes trok al bijna een half miljoen mensen en verzamelalbum De Hazes 100 staat al 341 weken in de Album Top 100. Het is daarmee het langst genoteerde album in de hitlijst, ruim voor 21 van Adele en Buena Vista Social Club van Ry Cooder en het gelijknamige Cubaanse muziekgezelschap.

De zanger uit De Pijp verkocht zelfs meer platen na zijn dood dan tijdens zijn leven, vertelde muziekjournalist Johan van Slooten in het NOS-programma Met het Oog op Morgen. "Dat is opvallend, omdat de meeste artiesten in Nederland na hun overlijden vrij snel in de vergetelheid raken. Neem Johnny Jordaan of Willy Alberti, dat wordt buiten Amsterdamse cafés nauwelijks nog gedraaid." Hazes' muziek veroudert niet.