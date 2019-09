NS is het zat, Roemenen halen 48 Buffel-treinen al anderhalf jaar niet op

In Nijmegen staan al anderhalf jaar 48 dieseltreinen die zijn bestemd voor Roemenië op het spoor. Ze zijn al betaald, maar worden maar niet opgehaald. Omdat ze in de weg staan, wil NS de verkoop via de rechter ongedaan maken.

De Buffels, zoals de treinstellen worden genoemd, staan achter station Nijmegen. Het Roemeense bedrijf Ferotrans heeft ze gekocht van NS én betaald.

Afgesproken was dat ze in maart van het vorig jaar opgehaald zouden worden voor een tweede leven in Roemenië, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Ferotrans heeft NS laten weten dat er problemen zijn met het transport.

"We vinden het sowieso jammer dat ze hier anderhalf jaar stil hebben gestaan", zegt woordvoerder Léonie Bosselaar van NS tegen Omroep Gelderland. "Ze staan op een opstelterrein van ProRail. Dat opstelterrein moet na 1 oktober leeg zijn omdat er werkzaamheden gaan plaatsvinden."