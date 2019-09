Compagnon drugsbaas El Chapo opgepakt in Italië

In Italië is Ramon Cristobal Santoyo gearresteerd, de tweede man van het drugskartel van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. Santoyo, ook bekend als Doctor Wagner, werd opgepakt op het vliegveld Fiumicino in Rome. Hij stond op het punt aan boord van een vliegtuig te gaan, dat via Parijs naar Mexico-stad zou vliegen.

De 43-jarige Santoyo was sinds 2016 spoorloos en er liep een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Hij stond samen met de in juli tot levenslang veroordeelde Joaquin "El Chapo" Guzman aan het hoofd van het beruchte Mexicaanse Sinaloa kartel. Daar was hij verantwoordelijk voor de transport van cocaïne, heroïne en methamfetamine naar de Verenigde Staten.

De Amerikanen hebben direct om zijn uitlevering gevraagd.