Hotelmedewerker (21) runt hotel 32 uur alleen tijdens orkaan Imelda

De 21-jarige Smith maakte er het beste van en deed al het werk in zijn eentje. "Hij nam de telefoon op, beantwoorde onze vragen, zorgde voor koffie en thee en hielp ons met het ontbijt", schrijft hotelgast Angela Chandler op Facebook. "En dat alles deed hij met liefde, geduld en een prachtige lach op zijn gezicht." Chandlers post is inmiddels ruim 52000 keer geliket en 13.000 keer gedeeld.

Bijbaantje

Smith studeert op een universiteit en werkt in het hotel als bijbaantje. Hoewel hij de situatie vrolijk en nuchter leek op te nemen, voelde hij zich behoorlijk overweldigd door de situatie, vertelde hij CNN. "Het was behoorlijk intensief. Ik was de bedrijfsleider, de schoonmaker en de bediende. Ook was ik de kok, hoewel ik nooit in de keuken heb gewerkt en niet echt goed kan koken."

De gasten droegen zelf ook hun steentje bij door eenvoudige maaltijden te koken en samen het ontbijt uit te serveren. "Iedereen was behulpzaam. Het voelde alsof we een grote familie waren," aldus Smith. Na 32 uur lukte het een andere hotelmedewerker het hotel te bereiken en hem af te lossen.

De manager van het hotel is vol lof over Smiths optreden en zegt hem een bonus te geven voor zijn harde werk. "Normaal werkt hij hier maar één dag per week. En net die ene dag was hij hier, daar ben ik blij om. Hij heeft die crisissituatie geweldig aangepakt."