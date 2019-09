Negen Catalaanse separatisten opgepakt in en rond Barcelona

Bij een grote politie-operatie in en rond Barcelona zijn vanmorgen negen Catalaanse separatisten aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest om met explosieven rond 1 oktober acties uit te voeren. Dan is het twee jaar geleden dat in Catalonië een referendum voor onafhankelijkheid werd gehouden.

In totaal werden in twaalf woningen huiszoekingen gedaan in onder meer Barcelona en Sabadell. Daarbij werd materiaal gevonden dat gebruikt kan worden om explosieven te maken. Ook werden computers en andere documentatie in beslag genomen. De operatie van de Guardia Civil begon om vijf uur vanmorgen.

De arrestanten, die deel uit zouden maken van de zogenoemde 'Comité's ter Verdediging van de Republiek', worden voorlopig vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische organisatie.

Grote demonstraties verwacht

De komende weken worden in Catalonië opnieuw grote demonstraties verwacht. Het Spaanse Hooggerechtshof doet binnenkort uitspraak in de rechtszaak tegen Catalaanse leiders, die het referendum van 2017 organiseerden. Tegen de politieke leiders, en voorzitters van twee onafhankelijkheidsgroepen, zijn lange straffen geëist.

Afgelopen week kondigde de Catalaanse politie aan hard te gaan optreden tegen gewelddadige protesten. Voor het eerst gaan politie-agenten daarbij pepperspray inzetten.