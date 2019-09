Geen auto's meer bij school: autovrije 'schoolstraat' in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft naar eigen zeggen als eerste gemeente in Nederland een zogeheten 'schoolstraat'. Dat is een straat die tijdens de haal- en brengtijden van de kinderen dicht is voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een proef bij christelijke montessorischool De Abeel. De straat wordt tijdens haal- en brengtijden van de kinderen met hekken afgesloten.

De gemeente wil onderzoeken of de maatregel de veiligheid rond de school vergroot. "Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto's, fietsers en voetgangers", zegt wethouder Robert van Asten tegen Omroep West. "Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk."

Na afloop van de proef, die in eerste instantie een week duurt, wordt bekeken of de 'schoolstraat' wordt uitgebreid naar andere scholen in de stad. Het systeem wordt volgens de gemeente al met succes toegepast in Belgiƫ en Italiƫ.