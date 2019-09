Wekdienst 23/9: VN-klimaattop en spannende dag voor Virgil van Dijk

Ander nieuws uit de nacht:

Emmy's voor Fleabag en Game Of Thrones, Carice van Houten grijpt mis: bij de verkiezingen van de belangrijkste televisieprijzen werd Fleabag gekozen tot de beste comedyserie en Game Of Thrones ging ervandoor met de prijs voor beste dramaserie op televisie. Carice van Houten greep naast een Emmy voor haar rol in Game of Thrones.

'Medicijntekorten gaan voorlopig niet weg, maatregelen nodig': er dreigt een verdubbeling van het tekort aan bepaalde medicijnen. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen die maar door een of twee producenten worden gemaakt in landen als China en India.

'Nederlander in Roemenië verdacht van ontvoering en doden meisje': het 11-jarige meisje kwam vrijdag niet thuis uit school en na een uitgebreide zoektocht werd haar lichaam gisteren gevonden in de bosjes bij haar woonplaats, niet ver van Boekarest. De politie kwam de Nederlander op het spoor via een verdachte huurauto die op camerabeelden stond.

En dan nog even dit:

Paarse bloemkolen, spruitjes die zelfs kinderen lekker vinden of sla die minder vatbaar is voor ziektes: dat zijn zomaar wat resultaten van plantenveredeling bij groenten. En Nederland is wereldkampioen op dit gebied. Van alle groenten die wereldwijd worden gegeten, komt 40 procent uit Nederland. In Enkhuizen opent Syngenta vanmiddag een splinternieuw zaadinnovatiecentrum.

"Ons doel is om nieuwe technologieën te ontwikkelen die helpen een groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd onze planeet te beschermen", zegt woordvoerder Hanneke Verhelst van Syngenta tegen verslaggever Jeroen Schutijser die alvast even mocht rondkijken.

"We ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe zaden en planten die weerbaarder zijn, die beter bestand zijn tegen extreem weer en ziektes en daarom minder gewasbescherming nodig hebben. Hoe sterker de plant, hoe hoger immers de opbrengst", aldus Verhelst.