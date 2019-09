Emmy's voor Fleabag en Game Of Thrones, Carice van Houten grijpt mis

De series Fleabag en Game Of Thrones hebben de belangrijkste Emmy Awards gewonnen. Fleabag is de beste comedyserie en Game Of Thrones ging ervandoor met de prijs voor beste dramaserie op televisie.

Fleabag won eerder op de avond ook al voor beste scenario en beste regie. Bedenker en hoofdrolspeler Phoebe Waller-Bridge ging er vandoor met de award voor beste actrice in een comedy.

Nederlandse inzendingen

Carice van houten slaagde er niet in om een Emmy te bemachtigen voor haar rol in Game of Thrones. Ze moest de eer laten aan Cherry Jones, die de prijs won voor haar acteerprestaties in de serie The Handmaid's Tale.

John de Mol greep mis bij de prijs voor beste talentenjacht; die ging naar RuPaul's Drag Race. The Voice was voor de achtste keer genomineerd.

'De vrijgesproken vijf'

Billy Porter won de award voor beste acteur voor zijn rol van Pray Tell in de serie Pose. De serie gaat over de LGBTQ-ballroom scene in het New York van de jaren 80. Porter is de eerste homoseksuele acteur die openlijk voor zijn geaardheid uitkomt en er met deze belangrijke televisieprijs vandoor gaat.

Jharrel Jerome, hoofdrolspeler in de miniserie When They See Us, kreeg de prijs voor beste hoofdrolspeler. De veelgeprezen serie vertelt in vier afleveringen het verhaal van de Central Park Five: vijf tienerjongens die jarenlang onschuldig in de gevangenis zaten.

De vijf, die in 2002 na twaalf jaar in de gevangenis vrijkwamen, waren bij de uitreiking. Jerome droeg de prijs aan hen op. "Deze is voor de mannen die we inmiddels kennen als de vrijgesproken vijf", zei hij emotioneel in zijn speech.