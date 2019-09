'Nederlander in Roemenië verdacht van ontvoering en doden meisje'

Een Nederlandse man wordt er in Roemenië van verdacht dat hij een meisje van 11 heeft ontvoerd en gedood, melden Roemeense media. Het meisje, Mihaela, kwam vrijdag niet thuis uit school. Haar lichaam werd vandaag gevonden in de bosjes, een paar kilometer van haar woonplaats Gura Sutii, niet ver van Boekarest.

Aan de vondst ging een uitgebreide zoektocht vooraf, waarbij vrijwilligers, agenten, speurhonden, drones en helikopters werden ingezet. Vanuit een helikopter werd haar lichaam gezien. Mogelijk is ze verkracht en daarna gewurgd. Op het lichaam zijn sporen van geweld gevonden.

Een verdachte huurauto, die in het gebied door verschillende camera's was gefilmd, bracht de politie op het spoor van de Nederlander. Hij is de hoofdverdachte, maar er zouden meer verdachten zijn. Het is onduidelijk waar de Nederlander nu is. Mogelijk is hij Roemenië al ontvlucht.