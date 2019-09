75 jaar na Market Garden is nog niet iedere soldaat thuis

Waarom zijn er nog zoveel vermisten?

Naar schatting wachten zesduizend slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog op identificatie: 4500 militairen en 1500 burgers. Veel militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen ter plekke een veldgraf: in tuinen, bij bospaden of langs wegen. Tijdens graafwerkzaamheden of bij de aanleg van nieuwe woonwijken duiken nog steeds lijken op van WO2-soldaten.

Andere overleden militairen werden wel overgebracht naar militaire begraafplaatsen, maar zijn niet altijd op professionele wijze begraven. En begraafplaatsen raakten vol waardoor soms twee soldaten in één graf kwamen te liggen, lijken werden herbegraven of geïmproviseerde grafkruisjes raakten kwijt. Op Ehrenfriedhof Zypendaal, de Duitse begraafplaats in Arnhem, lagen uiteindelijk zo'n duizend Duitse militairen begraven die na de oorlog werden gevonden in veldgraven in de gemeente Renkum en Arnhem. Ongeveer 330 daarvan zijn nog onbekend.

Vooral over de slachtoffers die aan Duitse zijde vielen is weinig bekend. De nazi's moesten zo onverwacht in actie komen door operatie Market Garden dat niet goed is bijgehouden welke militair waar naartoe is gestuurd. Maar vooral de geschiedschrijving ná de oorlog speelt mee. Timmerman: "Er is simpelweg te weinig onderzoek naar gedaan. Je kan in boeken vaak tot op het niveau van een schuttersputje teruglezen waar welke geallieerde soldaat heeft gezeten, maar als het om Duitse militairen gaat staat er altijd 'de Duitsers'."

Ook op andere plekken in Nederland liggen nog duizenden vermiste militairen onder de grond. Het Rijk heeft onlangs 15 miljoen euro vrijgemaakt om de wrakken van oorlogsvliegtuigen alsnog te bergen. Ook daarbij kunnen stoffelijke resten opduiken.