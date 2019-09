Na zomer van politieke schandalen lijkt Oostenrijkse kiezer vergevingsgezind

Uitgelekte video

In mei dit jaar viel in Oostenrijk de regering van de christendemocratische ÖVP en de rechts-populistische FPÖ. De oorzaak was een uitgelekte video waarin toenmalig FPÖ-partijvoorzitter Heinz-Christian Strache bereid blijkt overheidsprojecten te gunnen aan een vrouw, die zich voordoet als een nicht van een rijke Russische oligarch.

De vrouw zou in ruil daarvoor de grootste krant van Oostenrijk moeten kopen en daarmee de FPÖ aan een verkiezingswinst helpen. Strache stapt in de nasleep van onthulling op als vicekanselier en als partijvoorzitter. Een dag later viel de regering-Kurz.

Een zomer vol schandalen

Zes dagen na de zogeheten Ibiza-gate blijkt een medewerker van voormalig bondskanselier Kurz (ÖVP) in alle haast onder een valse naam harde schijven vernietigd te laten hebben: de Shredder-affaire.

In de afgelopen weken kwamen ook nog de verkiezingsuitgaven van de Oostenrijkse partijen in het nieuws. Volgens onderzoek van het tijdschrift FALTER overschrijdt de partij van Kurz het wettelijk toegestane verkiezingsbudget met bijna twee miljoen euro. Deze overschrijding en de donaties die de partij kreeg, werden vervolgens verhuld met een dubbele boekhouding: de Spendenaffäre. Ondanks deze woelige zomer staat de ÖVP in de peilingen op winst en blijft het verlies van de FPÖ beperkt.