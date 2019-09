Bewoners van Zwolse wijk opgeschrikt door schietpartij

Bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen zijn afgelopen nacht flink geschrokken van een schietincident in hun buurt. Hierbij werd een 25-jarige man neergeschoten.

Rond 04.00 uur werden in de Van Disselstraat meerdere schoten afgevuurd, vermoedelijk met een automatisch wapen. "Een hoop ellende", noemt een buurtbewoner het tegen RTV Oost.

"Dat is behoorlijk eng, vooral als je hier met kindjes woont", zegt een andere bewoner. Burgemeester Snijders bezocht vanmiddag de wijk om met buurtbewoners over het voorval te praten.

Getuige op scooter

De politie zoekt een scooterrijder die afgelopen nacht in de buurt van het schietincident was. De politie denkt dat hij of zij mogelijk iets gezien of gehoord heeft. Het is onbekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.

Doelwit van de schutter was vermoedelijk de bestuurder van een Audi. In die wagen en de auto's eromheen zitten de meeste kogelgaten. Ook in een huis zijn enkele kogels ingeslagen. De eigenaar van de Audi of zijn broer woont in de straat, zeggen buurtbewoners.