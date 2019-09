Geweigerde veteranen krijgen excuses en vip-plaats bij herdenking

De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft zijn excuses aangeboden aan de vier veteranen uit Birmingham, die vrijdag bij de Airborne-herdenking zijn geweigerd. De oud-strijders kregen vandaag wel een vip-plek bij de herdenking in Oosterbeek.

De mannen werden vrijdag geweigerd bij het vip-vak op het Airborneplein in Arnhem, omdat ze geen toegangsbewijs hadden. "Wij dachten dat onze medailles dienden als toegangsbewijs", vertelde de 95-jarige Britse Market Garden-veteraan Leslie Reeves. Kort daarna meldde de burgemeester via sociale media dat hij het 'zo snel mogelijk' goed wilde maken met de oud-soldaten.

Persoonlijke excuses

De burgemeester wachtte de veteranen op na de herdenking op de begraafplaats in Oosterbeek. "Hij gaf iedere veteraan een hand en bood ieder persoonlijk zijn excuses aan", vertelt Alan James, voorzitter van de 1944 Alliance Normandy-Market Garden aan Omroep Gelderland.

Vervolgens kregen de mannen een porseleinen tegeltje ter herinnering aan '75 Jaar Vrijheid' en verzekerde Marcouch de veteranen dat het volgend jaar niet nog eens fout zou gaan. De vier kregen een plek vooraan bij de herdenking in Oosterbeek. "We waren ontzettend blij", stelt James. "Het is goed opgelost zo."

De begeleider van Tom Schaffer (93) en John Pinkerton (77) die vrijdagavond ook werden geweigerd bij het Bridge to Liberation-concert, zegt dat de twee nog geen ontmoeting met Marcouch hebben gehad.