Bankiers beloven schonere wereld; ABN stopt met oliebedrijven

"Een groot deel van de wereld, inclusief Nederland, draait nog op olie en gas. Er is nog niet voor alles een alternatief", zegt Hamers over zijn klanten die in de fossiele energie zitten. "Je moet ze niet uitsluiten, je moet ze juist meenemen. Uitsluiten lost niets op. We hebben dialoog met onze klanten en proberen ze in beweging te krijgen."

Vliegreis

Tientallen bankbestuurders zijn dus naar New York gevlogen om klimaatafspraken te maken. Van Dijkhuizen ziet in dat het voor het klimaat niet heel handig is om allemaal het vliegtuig te nemen. "We zouden eigenlijk net als Gretha Thunberg moeten gaan varen, maar dat duurt vrij lang. Ik doe in New York meer, ik koppel het aan kantoorbezoek. Dat zou ik anders ook afgelegd hebben, het is dus niet een extra reis."

"Iedereen reist en gebruikt ook een auto die op benzine rijdt. We zetten nu samen een beweging in gang om daar vanaf te komen", zegt Hamers van ING. "Nu banken dit wereldwijd samen beloven kun je impact maken. Vorig jaar stond ING er alleen voor. Eén bank lost niks op. Ik krijg in mijn eentje niks in beweging. Maar als we nu 130 banken wereldwijd hebben, dan krijg je impact."

Kritiek

Milieudefensie vindt het goed om te horen dat er nu principes zijn vastgelegd, maar vindt de afspraken te vrijblijvend. "Banken in Nederland lenen nog volop aan allerlei zaken zoals nieuwe gas- en olievelden", zegt Evert Hasssink van Milieudefensie. "Dit is niet de eerste mooie verklaring. Banken kijken nog vooral maar de winst en doen in de praktijk minder dan ze doen voorkomen."

De deelnemende banken beloven jaarlijks te rapporteren in hoeverre ze hun leningportefeuilles hebben aangepast naar aanleiding van de klimaatbeloftes.