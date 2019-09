Vierduizend deelnemers Dam tot Damloop mogen niet starten vanwege warmte

Met temperaturen tot 25 graden werd vanochtend al gewaarschuwd voor oververhitting. Deelnemers kregen tips ter voorbereiding op de wedstrijd. "Het evenement gaat gewoon door zoals dat aan de orde is, maar de laatste twee groepen starten niet", zegt directeur Ron van der Jagt. "We willen voorkomen dat er capaciteitsproblemen zouden kunnen ontstaan in de medische hulpverlening aan bestaande lopers."

Volgens Van der Jagt kampen de hele dag al deelnemers met oververhitting. Om hoeveel mensen het gaat, is vooralsnog onduidelijk. "Het is best een warme dag, het gaat om grote aantallen hardlopers. En we zien nu dat de EHBO, de ambulances en de ziekenhuiscapaciteit nodig is voor de huidige deelnemers. We willen dat niet verder overbelasten."

De directeur zegt "moeilijk te kunnen voorspellen" of de 4000 deelnemers daadwerkelijk niet op eigen houtje gaan lopen. Volgens NH Nieuws starten sommige mensen toch. "We hopen hen zo snel en goed mogelijk te kunnen informeren, en de deelnemers van hun kleding en andere bagage te voorzien", aldus Van der Jagt.

Bij het ophaalpunt voor tassen is het enorm druk: