Brandweerman in ziekenhuis na kopstoot tijdens brand

Een brandweerman is gisteravond mishandeld tijdens het blussen van een brand in een restaurant in Bussum. Hij sprak een omstander aan op zijn gevaarlijke positie en kreeg daarop een kopstoot. Hij moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis.

De verdachte was vlak bij de brand een container aan het uitladen. Toen de brandweerman hem vroeg op een veilige afstand te gaan staan, kreeg hij een kopstoot.

'Onacceptabel'

Brandweer Gooi en Vechtstreek reageert woedend op het incident. "Geweld valt altijd af te keuren, maar geweld tegen een hulpverlener is al helemaal onacceptabel", vertelt commandant John van der Zwan aan NH Nieuws. "Het moet duidelijk zijn dat je met je handen van onze mensen afblijft. We komen om te helpen, niet om te vechten."

De betreffende brandweerman maakt het na een nacht in het ziekenhuis goed. De man die de kopstoot gaf, is aangehouden.

Gisteravond woedde een grote brand bij restaurant Pepi's in de Landstraat in Bussum. Niemand raakte gewond, wel moesten zestien woningen en een dierenwinkel worden ontruimd.