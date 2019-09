Topdrukte bij herdenking op Airborne-begraafplaats Oosterbeek

De herdenkingsdienst op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek is live te volgen via het themakanaal NPO Nieuws, onze site en de app.

Vanavond zendt de NOS op NPO 2 vanaf 19.20 uur een programma uit over operatie Market Garden. Er wordt onder meer ingezoomd op de bevrijding van Eindhoven, de befaamde oversteek van de Waal bij Nijmegen door Amerikanen in lichte bootjes (de Waal Crossing) en de gevechten rond de smalle provinciale weg later bekend als Hell's Highway waarover de geallieerde troepenmacht moest opmarcheren en de Slag om Arnhem.

Ook is er in de uitzending een overzicht van de vele herdenkingen rond Market Garden.