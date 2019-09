Man (60) omgekomen bij brand in appartementencomplex Zoetermeer

In Zoetermeer is een 60-jarige man omgekomen bij een brand in een appartementencomplex.

De brandweer was vannacht rond 04.30 uur naar het gebouw gekomen na een melding over een brandlucht. Hulpverleners vonden de man in de brandende berging.

Brandweerlieden hebben het slachtoffer naar buiten gebracht en probeerden hem te reanimeren, maar de hulp mocht echter niet meer baten, schrijft Omroep West.

Ontruimd

Woningen in het complex moesten vanwege het incident worden ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een naastgelegen pand, maar inmiddels kunnen de bewoners weer naar huis.

Over de oorzaak van de brand, die snel onder controle was, is nog niets bekend.