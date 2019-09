Gewonde bij schietincident Zwolle

In Zwolle is vannacht een gewonde gevallen bij een schietincident. De politie heeft met onder meer een helikopter gezocht naar de schutter, maar die is niet gevonden.

De schietpartij was rond 3.50 uur aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat ze meerdere schoten hebben gehoord.

Een woning en een geparkeerde auto zijn geraakt door de rondvliegende kogels. Het is niet duidelijk of het huis en de auto doelwit waren of per ongeluk zijn geraakt.

Onderzoek

De gewonde is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De politie heeft meteen na het schietincident al uitgebreid onderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Agenten gaan daar bij daglicht mee door.