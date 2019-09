Auto verdwijnt voor de helft in gat in de weg in Apeldoorn

Een auto is vannacht in Apeldoorn in een gat in de weg gereden dat was ontstaan door een waterleidingbreuk.

Buurtbewoners hadden volgens Omroep Gelderland eerder al gemerkt dat er water door de straten stroomde. De gebroken waterleiding veroorzaakte een flink gat midden in de weg. De automobilist reed ondanks waarschuwingen van omwonenden zo het gat in. De bestuurder kon via een achterdeur de auto verlaten.

Uiteindelijk is de auto geborgen. Hoe de breuk in de waterleiding is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer en het waterleidingbedrijf zijn bezig om de breuk te herstellen. Ongeveer 45 woningen hebben tijdelijk geen water.