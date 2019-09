Wekdienst 22/9: Airborne-herdenking Oosterbeek en eredivisietopper PSV-Ajax

Goedemorgen! Op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek wordt een herdenking gehouden in verband met de Operatie Market Garden van 75 jaar geleden. Verder is er vanmiddag de Grand Prix van Singapore en de eredivisietopper PSV-Ajax.

De dag begint nog met zon, maar geleidelijk komt er meer bewolking. In de middag kan met name in het zuiden van het land een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden.