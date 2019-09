Ruzie in Labour-top over brexit-standpunt

Een ruzie over het brexit-standpunt van het Britse Labour verdeelt de partijtop. Een poging om de tweede man van de grootste oppositiepartij te wippen is gisteravond op het laatste moment afgeblazen.

Het conflict ontstond doordat vice-partijleider Tom Watson openlijk zijn baas Jeremy Corbyn tegensprak. Watson wil in de EU blijven, terwijl Corbyn net had afgesproken dat Labour nog geen positie kiest in het brexit-debat. Daarnaast is Watson voorstander van een tweede referendum over brexit, terwijl Corbyn eerst verkiezingen wil.

Medestanders van Corbyn hadden daarom een motie ingediend de functie van Watson maar helemaal af te schaffen. Na kritiek van partijprominenten als oud-leider Ed Miliband en Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, werd die motie ingetrokken. Bronnen melden dat ook medestanders van Corbyn waren overvallen door de actie.

Precair

De ruzie komt op een precair moment: de partij houdt deze week een conventie in badplaats Brighton. Met het oog op mogelijke vervroegde verkiezingen wil Labour zich daar presenteren als een goed alternatief voor de Conservatieve Partij. Het geruzie helpt daar niet bij.

Watson vergeleek de onverwachte motie met een drive-by-shooting, maar is bereid te vergeven en vergeten omwille van de eenheid binnen de partij. "Het is gewoon triest. We zijn hier om Boris Johnson te bestrijden en dat wordt op dag één al ondermijnd."