Verdachte vliegtuigkaping na ruim 30 jaar opgepakt in Griekenland

Op het Griekse eiland Mykonos is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een vliegtuigkaping in 1985. Het gaat om een 65-jarige Libanees, van wie de naam niet is bekendgemaakt.

Vlucht 847 van de Amerikaanse maatschappij TWA werd op 14 juni 1985 kort na het opstijgen vanuit Athene gekaapt door twee mannen. Het toestel met bijna 150 inzittenden aan boord kwam uit Caïro en had als eindbestemming San Diego met tussenstops in Athene, Rome, Boston en Los Angeles.

De kaping duurde ruim twee weken. In die periode vloog het toestel een aantal keer heen en weer van Beiroet naar Algiers.

Dodelijk slachtoffer

Een aantal militairen aan boord werd systematisch mishandeld. Een 23-jarige Amerikaanse marinier was het enige dodelijke slachtoffer. Hij werd door zijn hoofd geschoten en uit het vliegtuig gegooid in Beiroet, waarna er nogmaals op hem werd geschoten.

De kapers eisten vrijlating van honderden Libanezen in Israëlische hechtenis. In de weken nadat de kaping was beëindigd kwamen er zo'n 700 vrij. Volgens Israël stond dat los van de kaping.