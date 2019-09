Tientallen gewonden bij aardbeving Albanië

Volgens het Albanese ministerie van Defensie gaat het om de zwaarste aardbeving in dertig jaar tijd in het land. Niet veel later was er nog een naschok van 5,1. Veel inwoners van Albanië hebben de aardbeving gevoeld. Volgens ooggetuigen renden in Tirana mensen in paniek hun huis uit.

Door de beving is veel schade ontstaan aan tientallen huizen en auto's. Ook viel de stroom enige tijd uit. Premier Rama heeft vanwege de aardbeving zijn bezoek aan de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties geannuleerd.