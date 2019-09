Fabriek aanmaakblokjes in Oisterwijk stilgelegd na branden

De gemeente Oisterwijk heeft de aanmaakblokjes- en brikettenfabriek Fire-Up per direct stilgelegd. Bij het bedrijf woedde zowel gisteren overdag als afgelopen nacht een brand.

Pas als de voorraad wordt opgeslagen in luchtdichte en brandveilige containers kan de productie van aanmaakblokjes, briketten en houtskool worden hervat, zegt burgemeester Janssen bij Omroep Brabant. Totdat die containers geplaatst zijn, staat er een brandwacht voor de deur.

Er is al langer onrust rond Fire-Up. Ruim zes jaar geleden brandde het hele bedrijf af; duizenden inwoners van Oisterwijk en Tilburg zaten urenlang in de rook. Op 28 juli van dit jaar ging het magazijn van Fire-Up in vlammen op. Ook toen was sprake van grote rookoverlast. De branden van de afgelopen 24 uur bleven relatief beperkt omdat ze snel werden ontdekt.

Schadelijke lucht richting woonwijk

Ondernemers in de buurt klagen - anoniem - al langer over Fire-Up. "De gemeente speelt Russisch roulette met de veiligheid van de inwoners. Als de wind in juli, toen een magazijn volledig uitbrandde, anders had gestaan was de schadelijke lucht richting de woonwijk gegaan. En nog verder richting het ziekenhuis in Tilburg. Met alle gevolgen van dien", zegt een van hen.

De nieuwe branden leiden nu wel tot maatregelen. Burgemeester Janssen bezocht het bedrijf vanochtend en voerde daarna spoedoverleg met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de eigenaar van Fire-Up. Het overleg leidt er volgens Janssen toe dat de speciale containers op korte termijn worden geplaatst.

Janssen sluit niet uit dat uit veiligheidsoverwegingen nog meer maatregelen worden genomen tegen Fire-Up.