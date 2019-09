Tientallen arrestaties in Kazachstan na protesten tegen oud-president en China

Bij protesten in de steden Almaty en Nur-Sultan (het voormalige Astana) in Kazachstan heeft de politie bijna zestig mensen opgepakt. De betogers gingen de straat op om te betogen tegen oud-president Nazarbajev en tegen de invloed van China in het Centraal-Aziatische land.

De protesten waren georganiseerd door aanhangers van Moechtar Abljazov, een Kazachstaanse zakenman en oud-politicus die in Frankrijk woont. Hij is een van de grootste critici van oud-president Nazarbajev. Die trad in maart na dertig jaar af, maar is nog altijd invloedrijk als hoofd van het Kazachstaanse veiligheidscomité en van de regerende Noer Otan-partij.

De politieke beweging van Abljazov wordt door de autoriteiten gezien als extremistisch en crimineel. Bij de betogingen zijn 57 mensen opgepakt en mogelijk ook aangeklaagd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de politie wordt elke arrestant eerst ondervraagd en vervolgens vrijgelaten.

Oude man

Ooggetuigen in Nur-Sultan zeiden tegen persbureau Reuters dat betogers protestborden bij zich hadden met teksten als: "Geef geen ruimte aan de Chinese expansie" en "De oude man is de vijand", waarmee Nazarbajev wordt bedoeld. Ook in Almaty werden anti-Chinese leuzen geroepen en werd opgeroepen tot het vertrek van "de oude man".

China is een grote investeerder in de energiesector van Kazachstan en koopt veel olie en gas van het land. Critici vrezen dat de invloed van de Chinezen te groot wordt, nu er plannen bestaan om Chinese fabrieken te verplaatsen naar de voormalige Sovjet-republiek.