40 jaar na ongeluk sluit Amerikaanse kernreactor Harrisburg

De kerncentrale op Three Mile Island in Harrisburg is definitief gesloten. Veertig jaar na het nucleaire ongeluk in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is de stekker uit reactor 1 getrokken.

De meltdown gebeurde in 1979 bij reactor 2, door technische en menselijke fouten. Tienduizenden mensen werden geƫvacueerd. Er vielen geen doden bij het ongeluk. Wel leidde de meltdown tot een internationaal debat over de veiligheid van kernenergie.

Lage opbrengst

Het bedrijf Exelon exploiteerde de kerncentrale, maar besloot daarmee te stoppen omdat kernenergie al jaren niets meer oplevert. Dat komt doordat de stroomprijs voor de Amerikanen is gedaald door de winning van schaliegas en de opkomst van duurzame energievormen.

Van de 675 medewerkers moeten de meeste hun spullen pakken, maar zo'n 300 zullen de komende jaren nog bezig zijn met het opbergen van radioactief afval.