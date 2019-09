Duizenden Koerden betogen in Maastricht voor vrijlating PKK-leider

In Maastricht betogen vele duizenden Koerden uit Nederland, Duitsland en België voor de vrijlating van Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische terroristische groepering PKK die sinds 1999 in Turkije gevangen zit.

Ook protesteren ze tegen de maatregel van de Turkse president Erdogan om drie Koerdische burgemeesters in het oosten van zijn land af te zetten en te vervangen door mensen die met de president sympathiseren.

De bijeenkomst in een park in Maastricht verloopt zonder wanklank, meldt 1Limburg. Er worden toespraken gehouden en er is een kleine moskee ingericht. Veel deelnemers dragen vlaggen met de afbeelding van Öcalan.

De manifestatie is georganiseerd door een Koerdische koepelorganisatie in West-Europa. Voor Maastricht is gekozen vanwege de centrale ligging van de stad in Europa.