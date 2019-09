Lesbische vrouw mishandeld op Rotterdams terras

De politie heeft gisteren een 34-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een lesbische vrouw te hebben mishandeld op een terras aan de Lijnbaan. Onderzocht wordt of de mishandeling te maken heeft met haar seksuele geaardheid.

Het incident ontstond toen de vrouw met haar vrouw zat te eten op het terras. Volgens RTV Rijnmond maakte de man obscene gebaren en vervelende opmerkingen. Toen de vrouw daar iets van zei, kreeg zij een brandende sigaret in haar nek en een paar klappen.

Terwijl de man wegliep, belde de vrouw de politie en zette zelf de achtervolging in. Op haar aanwijzingen kon de politie de man even later arresteren.

De politie vermoedt dat de man de opmerkingen maakte vanwege de seksuele geaardheid van de vrouwen, maar de exacte toedracht wordt nog onderzocht.