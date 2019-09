Gele hesjes weer de straat op in Parijs, 39 demonstranten opgepakt

"Een beetje déjà-vu", zo beschrijft de Franse krant Le Monde de gebeurtenissen in Parijs. De betogers kondigden een "historisch" protest aan van gele hesjes, in navolging van de protestbeweging die in november vorig jaar momentum kreeg.

Maandenlang demonstreerden de gele hesjes tegen het beleid van president Macron. Die demonstraties leidden regelmatig tot chaos en geweld. In de zomer was er weinig meer van te zien.