Drukte bij herdenking, 'Ginkelse heide is te druk, volg de herdenking thuis'

De herdenking van de bevrijdingsoperatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede heeft veel mensen op de been gebracht. De snelwegen A12 en A50 bij Arnhem en de provinciale wegen richting de Ginkelse Heide zijn erg druk.

Volgens de politie zijn de toegangswegen overvol. Daarom wordt aangeraden om thuis te blijven. "De Airborne is momenteel niet bereikbaar. Ook niet met de fiets", zegt de gemeente Ede. "Kun je veilig omdraaien, dan adviseren we je terug naar huis te gaan. Ben je nog niet onderweg, blijf thuis en volg de live uitzending."

Een woordvoerster van de gemeente Ede zegt tegen Omroep Gelderland dat mensen ook met het openbaar vervoer naar de locatie kunnen komen, maar wel rekening moeten houden met lange wachttijden en veel drukte op het station. 'We zetten extra mensen in van politie en beveiliging om alles in goede banen te leiden.'

Dropping

Operatie Market Garden is dit weekend 75 jaar geleden. Meer dan duizend parachutisten doen bij de Ginkelse Heide de parachutesprongen na waarmee in 1944 de strategische bruggen over de grote rivier veroverd moesten worden. Die actie mislukte en Arnhem veranderde in een slagveld.

De eerste groep is om 10.00 uur geland. Bij de landing zijn twee parachutisten gewond geraakt. Een van hen heeft een gebroken been. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekend, maar gemeente Ede benadrukt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.

Prinses Beatrix en de Britse kroonprins Charles zijn bij de herdenking aanwezig, die vanaf 10.45 uur live te zien is bij de NOS op NPO 1, een extra uitzending op NPO Radio 1 en via deze livestream.