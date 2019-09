Politie geeft miljoenen te veel uit aan 'feest- en cadeaubudget'

De politie heeft de afgelopen jaren te veel geld uitgegeven aan zaken als feesten en cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. Het onderzoeksprogramma heeft declaraties van het 'representatiebudget' bekeken met in totaal tienduizenden uitgaven tussen 2013-2017 van alle politie-eenheden.

Het VPRO-programma ontdekte zo dat de budgetten voor relatiegeschenken en feestjes ruimschoots zijn overschreden. In 2017 was het totale representatiebudget 11,5 miljoen euro, maar er werd toen 2 miljoen euro meer uitgegeven. Argos zegt dat de uitgaven volgens de politie inmiddels 15 miljoen euro zijn.

De politie geeft toe aan het programma dat sommige uitgaven te hoog zijn en gaat ze "kritisch analyseren". Op de lijsten stonden onder andere declaraties van dure afscheidsfeestjes, kookworkshops, voetbalkaarten en etentjes.

Teleurgesteld

Het is niet de eerste keer dat de politie in opspraak raakt door declaraties. Zo was er bijvoorbeeld het declaratieschandaal van oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad Frank Giltay. De rechtszaak over zijn ontslag kwam vorige week voor de rechter.

Volgens intern onderzoek gaf hij tienduizenden euro's politiegeld uit aan etentjes en feesten, huurde hij bevriende ondernemers in voor klussen en rommelde met facturen.

Politiebond ACP laat aan Argos weten teleurgesteld te zijn dat de zaken nog niet goed op orde zijn. De korpsleiding zegt tegen Argos de situatie rond de representatiekosten te willen verbeteren.

Argos heeft de lijsten online geplaatst en geeft vanmiddag in de uitzending meer toelichting op de onderzoeksresultaten: op NPO Radio 1 van 14.00 tot 15.00 uur.