Partner brandweercommandant Amsterdam schrijft over 'langgerekte veldslag'

De partner van de vertrekkende Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap heeft in een open brief hard uitgehaald naar burgemeester Halsema. Volgens haar staat de deur van het stadhuis sinds het aantreden van Halsema "weer wagenwijd open voor de wittemannenclubjes die de spuitgasten afvaardigen".

Commandant Schaap kreeg eind mei te horen dat hij moest vertrekken. Onder zijn strenge bewind zou de band met een deel van de brandweerlieden te veel verstoord zijn geraakt.

"Wat bij Leens aanstelling een leuke baan leek, bleek gaandeweg een langgerekte veldslag", blikt Rosanne Kropman terug in de brief die ze op Facebook en Linkedin heeft geplaatst. "Hoe langer Leen bezig was, hoe vaker mijn mond openviel als hij thuiskwam."

Schaap was door Halsema's voorganger Van der Laan aangesteld om een einde te maken aan de wanorde bij het korps. Zo waren er berichten over seksuele intimidatie, racisme en bedreigingen. Ook wilde Schaap een aantal riante arbeidsvoorwaarden afbouwen, wat tot fel verzet leidde.

Remmen checken

Kropman schrijft over racistische opmerkingen tegen Marokkaans-Nederlandse medewerkers, bewust ondergeplaste brillen bij de vrouwen-wc en brandweermannen die naakt door de kazerne liepen. Ook werd Schaap met de dood bedreigd, schrijft ze. "De remmen werden bij ieder ritje even gecheckt, later volgden verdergaande beveiligingsmaatregelen, ook in de privésfeer."

Schaaps partner, die zelf als journalist werkt, zegt dat met het overlijden van Van der Laan zijn "strijdmakker" verdween. Ze hekelt het feit dat burgemeester Halsema kiest voor verbinding en gesprekken met ondernemingsraad, gepensioneerden en een actiecomité. Ze noemt dat een raadselachtige keuze. "Wie vertegenwoordigt de goedwillende brandweerlieden die snakken naar verandering, de vrouwen en de mannen van niet-Nederlandse achtergrond die bij de brandweer (willen) werken? Wie durft er nog naar voren te stappen, nu deze burgemeester zo duidelijk laat zien aan wiens kant zij staat?"

Discriminatie niet geaccepteerd

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt in De Telegraaf dat de verhoudingen tussen leiding en werkvloer door onderlinge conflicten een dieptepunt hadden bereikt. "De oorzaak lag niet bij één partij: brandweermannen saboteerden de modernisering en de korpsleiding leek niet in staat de impasse te doorbreken. Mede door de harde opstelling van de commandant en zijn uitspraken in de media."

Hij benadrukt dat de modernisering van het korps de hoogste prioriteit heeft en dat racisme en discriminatie niet worden geaccepteerd. "De nieuwe commandant heeft deze opdracht gekregen en aanvaard."

Vanaf 1 oktober begint oud-militair en oud-brandweercommandant in Gelderland Tijs van Lieshout aan de klus.